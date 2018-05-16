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В Перми открылся городской исторический форум

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исторический форум

Об истории города говорили прямо на улицах центральной части Перми, а еще в здании думы и даже на заводе «Пермские моторы». Так в краевой столице стартовала длинная череда мероприятий исторического форума.

Где ещё школьникам изучать историю Перми, если не в Разгуляе, где всё и началось.

экскурсия

Пешая экскурсия - одно из множества событий городского исторического форума, посвященного развитию краевого центра от заводского поселка к промышленному мегаполису.

Илья Кульбаков, ученик гимназии №4 им. братьев Каменских: "Сейчас мы живем в мире информационных технологий, нам нужно успевать и не забывать свою историю".

В это же самое время в Пермской городской думе работали интерактивные площадки. Тоже на тему промышленных достижений.

мост

 Ещё одна остановка - Егошихинский лог - это вообще начало начал.

История перед нами и буквально под ногами. Бывший трамвайный мост соединял Пермь и Мотовилиху, пока в 50-е годы не построили Северную дамбу. Сейчас от всего этого остался только вид на медеплавильный завод.

Исторический форум

Официальное открытие форума состоялось на территории «Пермских моторов» в Музее истории моторостроения, где напомнили, что крупные предприятия - локомотив развития городской среды.

Сергей Попов, управляющий директор АО «ОДК-Пермские моторы»: "Завод ежегодно вводил по 30 тысяч кв.м жилья. То есть за всё время ввели порядка 1 млн кв.м жилья".

В течение года с мая по ноябрь под эгидой исторического форума пройдут открытые лекции, конкурс семейных историй, выставки, думские уроки в старших классах, итогом станет большая научно-практическая конференция.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской Думы: "Исторический форум - это та объединяющая площадка совершенно различных возрастных категорий граждан, начиная с совсем маленьких наших пермяков, которые, безусловно, будут продолжателями тех, и династий в том числе, и работниками наших промышленных предприятий, и заканчивая ветеранами".

Татищев

Акцент на молодежь сделан неслучайно. Губернатор Пермского края Максим Решетников неоднократно заявлял, что осознание причастности к истории края, привязка к корням может стать гарантией того, что молодежь на конкретных примерах поймет, откуда и как сформировался «уральский характер», захочет связать свое будущее с Прикамьем. И как сказал участник образовательной прогулки: «мы живем в мире информационных технологий», поэтому об историческом форуме и его мероприятиях можно почитать на сайте городской думы и официальной группе форума в Фейсбуке.

Антон Нагибин

Метки: в Перми, Общество, Власть, Образование

Опубликовано: 16.05.2018 в 11:47 в рубрике - Вести Пермь

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