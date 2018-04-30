Велопервомай: велосипедисты проедут по Перми в пионерских галстуках
1 мая пройдет несколько праздничных акций в центре Перми. В 12:00 в сквере у Пермского академического театра оперы и балета гостям будет представлена большая концертная программа. В 12:00 на стадионе "Динамо" начнется 89-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты "Звезда". 1 мая в 12:00 продет традиционный велопервомай. Потребуется велосипед, на котором нужно приехать к Театру-Театру. На акции приветствуют костюмы и атрибуты времен Советского Союза: флаги, пионерскую форму, галстуки, вымпелы. На маршруте будет остановка, где можно будет продемонстрировать таланты в стиле советского времени.
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