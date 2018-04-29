Вести Пермь. События недели
За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 29 апреля 2018 года.
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За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 29 апреля 2018 года.
|30.04.2018 в 13:01
|30.04.2018 в 09:54
|29.04.2018 в 14:07
|29.04.2018 в 10:31
|29.04.2018 в 09:35
|28.04.2018 в 17:05
|28.04.2018 в 10:55
|28.04.2018 в 09:37
|27.04.2018 в 15:37
|27.04.2018 в 09:45
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