Между нами тает лёд!
29 апреля общегородская пробежка по набережной Камы пройдёт под названием "Между нами тает лед" даст старт беговому сезону и череде спортивных событий "Пермской серии". Завершающим мероприятием сезона станет второй Пермский международный марафон! Участники общегородской пробежки будут соревноваться в трех дистанциях: на 1 или 2 километра и полкилометра для маленьких любителей бега.
11.00 – старт забега на дистанции 500 метров
11.30 – старт забегов на 1 и 2 км
12.30 – закрытие финиша
13.00 – награждение победителей и призеров
14.00 – закрытие стартово-финишного городка
Спортивно-массовое мероприятие забег «Между нами тает лёд» проводится для развития бегового движения в городе Перми и Пермском крае и пропаганды спортивного и здорового образа жизни.
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