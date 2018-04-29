29 апреля общегородская пробежка по набережной Камы пройдёт под названием "Между нами тает лед" даст старт беговому сезону и череде спортивных событий "Пермской серии". Завершающим мероприятием сезона станет второй Пермский международный марафон! Участники общегородской пробежки будут соревноваться в трех дистанциях: на 1 или 2 километра и полкилометра для маленьких любителей бега.

11.00 – старт забега на дистанции 500 метров

11.30 – старт забегов на 1 и 2 км

12.30 – закрытие финиша

13.00 – награждение победителей и призеров

14.00 – закрытие стартово-финишного городка

Спортивно-массовое мероприятие забег «Между нами тает лёд» проводится для развития бегового движения в городе Перми и Пермском крае и пропаганды спортивного и здорового образа жизни.