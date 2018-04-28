Вступил в силу штраф за остановку на «вафельной » разметке
28 апреля вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, предусматривающие штраф в 1000 рублей за выезд и остановку на перекрестке с новой "вафельной" разметкой. Также появился новый дорожный знак "Участок перекрестка", предупреждающий о наличии такой разметки на дороге.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермские электрички переходят на летнее расписание
Первой спортивной - 70 лет
На «Губернский бал» заглянул Василий Татищев
С 10 мая будет ограничено движение по коммунальному мосту
Пермь. Вести-Спорт 27.04.2018
Космос наш!
Торжественно клянусь: пермяки пополнили кадетские ряды
Семена как бонус к летнему расписанию
Как жить местному самоуправлению в РФ?
История с провалом дошла до прокуратуры
Добавить комментарий: