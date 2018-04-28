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← Пермские электрички переходят на летнее расписание

Вступил в силу штраф за остановку на «вафельной » разметке

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вафельница

28 апреля вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, предусматривающие штраф в 1000 рублей за выезд и остановку на перекрестке с новой "вафельной" разметкой. Также появился новый дорожный знак "Участок перекрестка", предупреждающий о наличии такой разметки на дороге. 

Метки: в Перми, Общество, В России

Опубликовано: 28.04.2018 в 17:05 в рубрике - Вести Пермь

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