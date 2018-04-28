Вступил в силу штраф за остановку на «вафельной » разметке

28 апреля вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, предусматривающие штраф в 1000 рублей за выезд и остановку на перекрестке с новой "вафельной" разметкой. Также появился новый дорожный знак "Участок перекрестка", предупреждающий о наличии такой разметки на дороге.



