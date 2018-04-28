Пермские электрички переходят на летнее расписание
С 28 апреля электрички переходят на летний режим работы, добавляются новые маршруты - до станций Менделеево, Кишерть, Григорьевская.
Сергей Канцур, директор АО "Пермская пригородная компания": №Для наших постоянных пассажиров все останется, как и было. Плюс добавится 12 летних поездов. Это в основном дачные поезда до стандартных дачных мест, где привычно нашим пассажирам проводить свое летнее время".
В честь открытия дачного сезона вместе с билетами в кассах на Перми-2 пассажирам будут выдавать семена. Среди растений - капуста, укроп, редис, кабачок, свекла и морковь. Всего планируется раздать пермякам 5 тысяч упаковок семян.
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