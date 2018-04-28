Первой спортивной - 70 лет
Пермской спортшколе Олимпийского резерва №1 исполнилось 70 лет. Отмечали круглую дату праздничным концертом во дворце имени Солдатова.
Духовой оркестр на входе подчёркивает торжественность события. 70 лет Первой Спортивной - важное событие в жизни не только спортсменов и тренеров, но и целого города.
В фойе дворца имени Солдатова оживлённо и радостно. Юбилей школы это всегда повод встретиться. Ученики несут преподавателям цветы, знакомят с детьми. Отличаются сдюсшоровцы от обычных выпускников разве тем, что здесь каждый второй мастер спорта. А то и выше.
Екатерина Малыгина, трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях: "В школе я воспитывалась на протяжении 5 лет, начала здесь тренироваться, потом уже уехала в Москву. И выступала на уровне сборной России, достигла результатов".
Временно роль фотографа для подтянутых гостей выполняет Константин Холмогоров. На последнем чемпионате России дистанция 800 метров покорилась легкоатлету за 1 минуту 47 секунд. Сегодня в торжественной обстановке он получает удостоверение мастера спорта международного класса.
Константин Холмогоров, МСМК по лёгкой атлетике: "Я из другого города. Тем не менее, на протяжении спортивной карьеры, как я стал учеником этой школы, я руководством поддерживался очень активно, за это очень сильно благодарен".
Пока гости заполняли зрительный зал, на сцене разминались юные гимнастки и легкоатлеты, под предлогом того, что пропускать тренировку спортсменам нельзя. Даже торжественная часть началась с массовой разминки.
Ольга Ушакова, директор СДЮСШОР №1: "Это дом, где всегда ждут наставники, где та атмосфера, которая поддерживает стремления и открывает возможности".
За 70 лет существования школы два её воспитанника стали участниками Олимпийских игр, один - Универсиады, высшие звания - заслуженных мастеров спорта достигли 3 человека, семь стали мастерами-международниками, больше 200 - мастерами.
Анатолий Силкин, тренер-преподаватель высшей категории: "Два человека у меня мастера спорта международного класса. Вера Рудакова, которая дважды выигрывала Чемпионат мира. Есть люди, связанные с бизнесом, которые в своём амплуа вышли в люди, т.е. жизнь моя прожита не зря".
К 70-летию школа разработала модный логотип в ретро-стиле и слоган «Первая спортивная». Обещали соответствовать.
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