Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← На «Губернский бал» заглянул Василий Татищев

Первой спортивной - 70 лет

смотреть видео

спортшкола

Пермской спортшколе Олимпийского резерва №1 исполнилось 70 лет. Отмечали круглую дату праздничным концертом во дворце имени Солдатова.

Духовой оркестр на входе подчёркивает торжественность события. 70 лет Первой Спортивной - важное событие в жизни не только спортсменов и тренеров, но и целого города.

В фойе дворца имени Солдатова оживлённо и радостно. Юбилей школы это всегда повод встретиться. Ученики несут преподавателям цветы, знакомят с детьми. Отличаются сдюсшоровцы от обычных выпускников разве тем, что здесь каждый второй мастер спорта. А то и выше.

Екатерина Малыгина, трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях: "В школе я воспитывалась на протяжении 5 лет, начала здесь тренироваться, потом уже уехала в Москву. И выступала на уровне сборной России, достигла результатов".

Временно роль фотографа для подтянутых гостей выполняет Константин Холмогоров. На последнем чемпионате России дистанция 800 метров покорилась легкоатлету за 1 минуту 47 секунд. Сегодня в торжественной обстановке он получает удостоверение мастера спорта международного класса.

Константин Холмогоров, МСМК по лёгкой атлетике: "Я из другого города. Тем не менее, на протяжении спортивной карьеры, как я стал учеником этой школы, я руководством поддерживался очень активно, за это очень сильно благодарен".

Пока гости заполняли зрительный зал, на сцене разминались юные гимнастки и легкоатлеты, под предлогом того, что пропускать тренировку спортсменам нельзя. Даже торжественная часть началась с массовой разминки.

Ольга Ушакова, директор СДЮСШОР №1: "Это дом, где всегда ждут наставники, где та атмосфера, которая поддерживает стремления и открывает возможности".

За 70 лет существования школы два её воспитанника стали участниками Олимпийских игр, один - Универсиады, высшие звания - заслуженных мастеров спорта достигли 3 человека, семь стали мастерами-международниками, больше 200 - мастерами.

Анатолий Силкин, тренер-преподаватель высшей категории: "Два человека у меня мастера спорта международного класса. Вера Рудакова, которая дважды выигрывала Чемпионат мира. Есть люди, связанные с бизнесом, которые в своём амплуа вышли в люди, т.е. жизнь моя прожита не зря".

К 70-летию школа разработала модный логотип в ретро-стиле и слоган «Первая спортивная». Обещали соответствовать. 

Мария Белостоцкая

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 28.04.2018 в 15:30 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

На «Губернский бал» заглянул Василий Татищев

С 10 мая будет ограничено движение по коммунальному мосту

Пермь. Вести-Спорт 27.04.2018

Торжественно клянусь: пермяки пополнили кадетские ряды

Семена как бонус к летнему расписанию

Как жить местному самоуправлению в РФ?

История с провалом дошла до прокуратуры

Пермских бурёнок доят на карусели под музыку Моцарта

Ветеранам войны и труженикам тыла помогут материально

Первомай по-пермски


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← На «Губернский бал» заглянул Василий Татищев

Обратите внимание

в Перми

УФАС нашло нарушения в действиях РСТ

В Пермское УФАС России обратились с жалобами на РСТ Пермского края подрядные организации.
28.04.2018 в 15:53

Метки: в Перми, Общество

Первой спортивной - 70 лет

Пермская спортшкола Олимпийского резерва №1 отметила юбилей.
28.04.2018 в 15:30

Метки: в Перми, Спорт, Общество

На «Губернский бал» заглянул Василий Татищев

Губернский бал, посвященный трехсотлетию Перми, устроили актеры школьного театра «Дебют».
28.04.2018 в 14:55

Метки: в Перми, Культура, Общество

С 10 мая будет ограничено движение по коммунальному мосту

За летний период 2018 года проезжая часть моста должна быть отремонтирована.
28.04.2018 в 14:35

Метки: в Перми, Общество

Пермь. Вести-Спорт 27.04.2018

Обзор главных спортивных событий региона.
28.04.2018 в 14:08

Метки: в Перми, Общество

В России

Как жить местному самоуправлению в РФ?

Есть надежда на то, что предложения, озвученные на прикамском берегу, будут услышаны в стольном граде Москве.
28.04.2018 в 10:55

Метки: в Перми, В России, Власть

Ветеранам войны и труженикам тыла помогут материально

К Дню Победы ветераны ВОВ получат по 10 тысяч рублей, труженики тыла - по 3 тысячи.
28.04.2018 в 09:37

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

Пермский край занял второе место на Дельфийских играх

Пермяки вернулись с Дельфийских игр с медалями и дипломами.
27.04.2018 в 15:37

Метки: в Перми, Культура, Общество, В России

30 ноября предлагают посвятить подвигу ликвидаторов

В Госдуму поступило предложение об установлении еще одной памятной даты, связанной с Чернобыльской катастрофой.
27.04.2018 в 09:45

Метки: в Перми, В России, Общество, Происшествия

Помощника президента познакомили с глобальной реконструкцией Перми

В Пермь с двухдневным рабочим визитом прибыл помощник президента России Николай Цуканов.
27.04.2018 в 09:18

Метки: в Перми, В России, Власть

Лента новостей RSS каналы

УФАС нашло нарушения в действиях РСТУФАС нашло нарушения в действиях РСТ

Первой спортивной - 70 летПервой спортивной - 70 лет

На «Губернский бал» заглянул Василий ТатищевНа «Губернский бал» заглянул Василий Татищев

С 10 мая будет ограничено движение по коммунальному мостуС 10 мая будет ограничено движение по коммунальному мосту

Пермь. Вести-Спорт 27.04.2018Пермь. Вести-Спорт 27.04.2018

Нужна помощь!Нужна помощь!

Символ Победы: пермякам раздают Георгиевские ленточкиСимвол Победы: пермякам раздают Георгиевские ленточки

В Перми прошел кулинарный фестивальВ Перми прошел кулинарный фестиваль

Торжественно клянусь: пермяки пополнили кадетские рядыТоржественно клянусь: пермяки пополнили кадетские ряды

Семена как бонус к летнему расписаниюСемена как бонус к летнему расписанию

«Душа болит»: Кто ответит за перепутанных детей?«Душа болит»: Кто ответит за перепутанных детей?

Как жить местному самоуправлению в РФ?Как жить местному самоуправлению в РФ?

История с провалом дошла до прокуратурыИстория с провалом дошла до прокуратуры

Пермских бурёнок доят на карусели под музыку МоцартаПермских бурёнок доят на карусели под музыку Моцарта

Ветеранам войны и труженикам тыла помогут материальноВетеранам войны и труженикам тыла помогут материально

Первомай по-пермскиПервомай по-пермски

В Перми пройдет жонглерский флешмобВ Перми пройдет жонглерский флешмоб

Уходим под землю: провал на детской площадкеУходим под землю: провал на детской площадке

Летнее расписание: Пассажирам электричек дарят семенаЛетнее расписание: Пассажирам электричек дарят семена

Пермский дом украсил портрет ЧеховаПермский дом украсил портрет Чехова

В центре Перми байкер сбил ребенкаВ центре Перми байкер сбил ребенка

В Перми начался суд по делу о перепутанных 40 лет назад младенцахВ Перми начался суд по делу о перепутанных 40 лет назад младенцах

Великолепная четверка: «Караваю» - 30!Великолепная четверка: «Караваю» - 30!

Пермский край занял второе место на Дельфийских играхПермский край занял второе место на Дельфийских играх

Каким будет центр Перми к 300-летнему юбилею?Каким будет центр Перми к 300-летнему юбилею?

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную