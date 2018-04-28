На «Губернский бал» заглянул Василий Татищев

Губернский бал, посвященный трехсотлетию Перми, устроили актеры школьного театра «Дебют». По сценарию, в Доме Дягилева собрались выдающиеся личности, которые в разные годы прославили город: Василий Татищев, земский деятель Дмитрий Смышляев, доктор Граль , архитектор Свиязев. Погрузившись в историю Пермской губернии, школьники сами придумали сюжетную линию вместе с руководителем Татьяной Подбельской. Не обошлось и без танцев - ребята исполнили полонез, вальс, мазурку, польку. Все в лучших традициях 19 века. Дамы в пышных платьях, молодые люди - в костюмах и фраках. Часть костюмов шили к балу специально.