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На «Губернский бал» заглянул Василий Татищев

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Губернский бал

Губернский бал, посвященный трехсотлетию Перми, устроили актеры школьного театра «Дебют». По сценарию, в Доме Дягилева собрались выдающиеся личности, которые в разные годы прославили город:  Василий Татищев, земский деятель Дмитрий Смышляев, доктор Граль , архитектор Свиязев.  Погрузившись в историю Пермской губернии, школьники сами придумали сюжетную линию вместе с руководителем Татьяной Подбельской. Не обошлось и без танцев - ребята исполнили полонез, вальс, мазурку, польку. Все в лучших традициях 19 века.  Дамы в пышных платьях, молодые люди - в костюмах и фраках. Часть костюмов шили к балу специально. 

бал

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 28.04.2018 в 14:55 в рубрике - Вести Пермь

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