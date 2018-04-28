С 10 мая будет ограничено движение по коммунальному мосту
В Перми с 10 мая до 8 июня будет ограничено движение по Камскому коммунальному мосту. Подрядчик обязуется сделать ремонт на двух полосах в направлении из города на участке от улицы Окулова до середины моста, сообщили в администрации Перми. Будет заменено асфальтовое покрытие, защитный слой и гидроизоляция. Полностью мост будет функционировать с 8 по 12 июня, в дни празднования города Перми. После этого на ремонт закроется следующий участок. Таким образом, проезжая часть моста за летний период 2018 года должна быть отремонтирована.
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Пермь. Вести-Спорт 27.04.2018
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