С 10 мая будет ограничено движение по коммунальному мосту

В Перми с 10 мая до 8 июня будет ограничено движение по Камскому коммунальному мосту. Подрядчик обязуется сделать ремонт на двух полосах в направлении из города на участке от улицы Окулова до середины моста, сообщили в администрации Перми. Будет заменено асфальтовое покрытие, защитный слой и гидроизоляция. Полностью мост будет функционировать с 8 по 12 июня, в дни празднования города Перми. После этого на ремонт закроется следующий участок. Таким образом, проезжая часть моста за летний период 2018 года должна быть отремонтирована.