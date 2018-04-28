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Пермь. Вести-Спорт 27.04.2018
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- Пермской спортшколе Олимпийского резерва №1 исполнилось 70 лет. Отмечали круглую дату праздничным концертом во дворце имени Солдатова.
- Ориентировщица юниорка Юлия Хренникова стала абсолютной победительницей 2-й Всероссийской зимней Спартакиады спортивных школ.
- Гандболисты "Пермских медведей" в гостях во втором матче 1/4 финала плей-офф уступили клубу "Университет-Нева"- 25:26.
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