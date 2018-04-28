В Перми у Дворца культуры имени Солдатова стартовал городской фестиваль науки и техники «Космос наш». Он посвящен 60-летию производства ракетных двигателей в Перми. В программе фестиваля - интерактивные технические и образовательные площадки: «Робототехника», «Авиамоделизм», «Дроншоу», «Промышленный дизайн 3D», «Ракетостроение», «Школа юных космонавтов», «Кинолекторий» и другие. В ходе фестиваля пройдут выставки, научно-популярные лекции, мастер-классы и многое другое. Подробности - в репортаже Ларисы Стрельниковой.