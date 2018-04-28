Торжественно клянусь: пермяки пополнили кадетские ряды

Площадка перед монументом Василию Никитичу Татищеву превратилась в армейский плац. Под строгим взором бронзового предка решили дать клятву верности Отчизне ребята из кадетской роты имени капитана Татищева.

Кому-то помочь застегнуть парадные перчатки, кому-то поправить лацкан. Времени на подготовку не так много. А тут еще накрапывает дождь, но церемонию торжественного вступления в кадетское братство никто не отменял. Уж слишком долго готовились.

Произнести клятву и стать кадетами готовились воспитанники кадетской роты имени капитана Татищева. Того, который и Пермь основал, и во время войны со шведами инженер-поручиком в артиллерии Петра Первого был. Каждую произнесенную клятву старшие товарищи поддерживали ударами прикладов автоматов об асфальт.

Клятва кадета: "Добровольно вступаю в славные ряды кадетской роты имени капитана Татищева. Торжественно клянусь: настойчиво овладевать знаниями, закаливать свое здоровье, воспитывать волю и характер, готовить себя к службе Отечеству".

Всего новоиспеченные кадеты приняли на себя 9 обязательств, за неисполнение - добровольное отчисление. Серьезные правила клялись исполнять в том числе и девушки. Их в строю большинство. Никакой косметики, маникюра и модных причесок.

Полина Зверева, кадет: "У меня есть свободное время, где я могу накраситься, летние каникулы. А сейчас я выбрала это. Для своей будущей профессии мне это необходимо. Я хочу быть дознавателем следователем. Это прежде всего дисциплина, навыки, у нас много связанных предметов с этим делом".

Здесь своя музыка и свои танцы. Фейерверк у подножия памятнику Татищеву. А в дополнение к творческим номерам - показательные выступления старшеклассников.

Теперь дело за малым. Формально - пришить погоны. На самом деле - соблюдать кодекс кадета.