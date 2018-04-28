Семена как бонус к летнему расписанию

В пригородных кассах вокзала Пермь-2 28 апреля с вечера начнут выдавать всем пассажирам, купившим билет, семена овощей. Пробную партию всего из нескольких десятков пакетиков, раздали накануне. Но основную массу приберегли на выходные. К воскресенью подвезут весь ассортимент - 5 тысяч упаковок. Это семена капусты, укропа, редиса, кабачка, свеклы и моркови.

С 28 апреля пригородное железнодорожное движение переходит на летнее расписание.

Сергей Канцур, директор АО «Пермская пригородная компания»: "Для наших постоянных пассажиров все останется, как и было. Плюс добавится 12 летних поездов. Это в основном дачные поезда до стандартных дачных мест, где привычно наши пассажиры проводят свое летнее время".