Как жить местному самоуправлению в РФ?

В Усть-Качке завершился двухдневный и уже 12-й по счету съезд муниципальных образований Пермского края. В этом году география его делегатов вышла далеко за пределы региона и муниципального уровня власти. Помощник главы государства Николай Цуканов прилетел в Прикамье специально ради съезда и в частности, чтобы обсудить местную тенденцию преобразования районов в городские округа.

- Мы ждем от вас убойного доклада, как же жить местному самоуправлению в Российской Федерации?

Вопрос не праздный и актуальный для всей России. А значит, мнение федерального эксперта для участников прикамского муниципального съезда будет как нельзя кстати. Небольшой интерактивный опрос в режиме реального времени позволяет определить основные приоритеты в работе местного самоуправления.

Здесь собираются, чтобы обсудить насущные проблемы и предложить свой выход из самых затруднительных ситуаций. А вопросы «на земле» обычно возникают похожие.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: "Самое главное - это бесценный практический опыт, когда ты разговариваешь с главами муниципалитетов, причем как представители исполнительной ветви власти, там у нас модель пока смешанная, так и представители депутатского корпуса. И конечно, задачи одинаковы совершенно, как для мегаполиса города Перми, что для любого муниципального образования - масштаб задач разный".

Задача первая - повышение качества муниципального управления. Начать предлагают с наведения порядка в земельном вопросе. Это в первую очередь скажется на доходной базе самой территории.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Этим вопросам надо учиться и надо учить муниципалитеты. Есть новые технологии и в конечном итоге это все приводит к увеличению налоговой базы".

Еще один тренд - объединение районов и городских центров. Сейчас в Прикамье сразу 7 территорий находятся на разных стадиях преобразования в единые городские округа. И это общая тенденция для всей России, излишнее дробление местной власти доказало свою неэффективность.

Николай Цуканов, помощник президента РФ: "У вас, на мой взгляд, делаются очень верные, продуманные, взвешенные действия. Конечно, нужно опираться на мнение жителей. Все действия должны иметь свои объяснения - это опять-таки улучшение качества жизни людей".

На своей территории глава муниципалитета отвечает за все. В зоне ответственности и свежесть воздуха, и чистота тротуаров. После сегодняшнего расширенного формата заседания совета в Усть-Качке есть надежда на то, что предложения, озвученные на прикамском берегу, будут услышаны в стольном граде Москве.