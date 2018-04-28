История с провалом дошла до прокуратуры
В Перми история с провалом, который образовался на улице Хрустальной несколько дней назад посреди детской площадки, дошла до прокуратуры. Туда обратилась Мотовилихинская администрация, чьи сотрудники выяснили, что яма появилась из-за подмывания грунта сточными водами. Канализационная система, по которой они текут, находится в ведении местного жилищного кооператива, но его председатель не стал оперативно реагировать на случившееся. Провал пока огородили. Но пока здесь не проведут полномасштабные раскопки, лучше обходить это место стороной.
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