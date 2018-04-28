Пермских бурёнок доят на карусели под музыку Моцарта

Губернатор Пермского края отправился на молочную ферму в Башкултаево, чтобы самому убедиться, что фермерам субсидии нужны не по итогам полученных надоев или сбора урожая, а перед тем как посеять или купить коров и корма. С этого года решено деньги давать весной. И многие успели их уже вложить.

Утренняя дойка на молочной ферме в селе Башкултаево начинается с классической музыки. Максимальная молокоотдача под произведения Моцарта и Бетховена. Рок или современную музыку - черно-пестрые буренки не переносят, надои сразу падают.

Елена Кораблева, зоотехник: "Всегда классика, потому что более активная музыка, для них не идет. Психологию коровы тоже надо понять".

Кроме этого, буренок каждый день катают на карусели.

Суть работы установки, которая называется карусель, довольно проста. Животное становится на платформу и перемещается по кругу. В этом время оператор доения выполняет различные операции. Происходит это все под классическую музыку.

На такой установке происходит дойка 100-120 коров в час. Новый способ доения на агрокомплексе «Русь» освоили в результате реализации одного из крупных инвестиционных проектов по строительству молочной фермы на 1,5 тысячи голов. Сегодня здесь побывал глава Прикамья Максим Решетников.

Именно молочное животноводство в агропромышленном комплексе Прикамья занимает лидирующие позиции. По итогам первого квартала этого года в Пермском крае сельхозпроизводители смогли получить 113 тысяч тонн готовой продукции.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Люди знают свое дело, люди работают, люди внедряют современные технологии. Мы, конечно, будем помогать нашим хозяйствам, поддерживать, потому что без развития сельского хозяйства развитие Пермского края невозможно".

В 2018 году изменились и меры поддержки. Субсидии мелким и крупным сельхозхозяйствам начали выдавать уже весной, а не осенью - по итогам года. Это позволило предприятиям закупить в том числе и новую технику.

Любовь Жигунова, оператор машинного доения: "Мы обслуживаем 1200 голов, а раньше у нас на одну доярку получалось всего 70".

Переоснащать будут и дальше. В этом году, благодаря поддержке краевого Минсельхоза агрокомплекс «Русь» реализует еще один инвестиционный проект. Здесь появится коровник на 2 тысячи голов.