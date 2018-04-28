Ветеранам войны и труженикам тыла помогут материально
Федеральные и региональные власти в этом году вновь запланировали финансовую помощь ко Дню Победы тем, кто знает о войне не понаслышке. По указу главы государства ветераны Великой Отечественной и люди, получившие из-за нее инвалидность, получат по 10 тысяч рублей. В свою очередь пермский краевой бюджет выделяет 59 миллионов рублей и вышлет по 3 тысячи рублей всем труженикам тыла, проживающим в регионе. Их зарегистрировано более 19 тысяч. Эти деньги придут вместе с пенсией, и контроль за их выплатой осуществляется Министерством социального развития Пермского края.
Павел Фокин, министр социального развития Пермского края: "Мы знаем всех пофамильно. Мы подготовим необходимые документы, и до 9 мая направим соответствующие ресурсы и списки в те доставочные предприятия, которые доставляют пенсию нашим уважаемым ветеранам".
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