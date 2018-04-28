Первомай по-пермски

Cуббота 28 апреля в России объявлена рабочим днем. А затем наступят четырехдневные каникулы. Ежегодно первомайские праздники проходят у пермяков весьма активно - у одних демонстрация, у других - дача, у третьих - сплав по горным рекам. Важные анонсы предстоящих каникул.

Улицы в центре Перми перекроют только первого мая, с самого утра. И горожан настоятельно просят изучить вопрос. Подробная информация есть, в частности, на сайте городской администрации - всё расписано от и до.

Дамир Гилязетдинов, начальник отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по г. Перми: "В местах проведения шествия и эстафеты также будет запрещена парковка, и автомобилям там нельзя будет останавливаться и оставлять автомобили".

Изменится и движение пассажирского транспорта, речь идёт о более чем десятке маршрутов. Кроме того, стоит обратить внимание на то, что перекрытие запланировано, как в центре, так и в Орджоникидзевском и Кировском районах.

Планируется, что на Комсомольском проспекте пройдёт не только шествие, но и эстафета. Так что Компрос будет закрыт достаточно надолго, до 16.00 часов, от Ленина до Комсомольской площади.

Перекрывать будут и холодную воду - 28 и 29 апреля. Все подробности об отключении можно узнать на сайте «Новогора». Речь идёт о домах в Орджоникидзевском, Индустриальном, Кировском и Свердловском районах.

Николай Иванов, директор по связям с общественностью ООО «Новогор-Прикамье»: "Никаких плановых отключений 30 апреля, первого, второго мая не планируется".

В плане погоды четырёхдневные выходные будут, если и не холодными, но дождливыми. Осадки прогнозируют, в том числе и на первое мая.

Павел Смирнов, начальник Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: "Во второй половине дня первого мая погода улучшится, в целом будет неплохой, а вот в первой половине дня весьма вероятен дождь".

А вот в краевой службе спасения напоминают всем любителям туризма, в частности сплавов, что лучше сообщить об этом по телефону 267-82-59, или зайти на сайт службы и отправить письмо с данными группы и маршрута.

Вадим Можаев, заместитель директора Пермской краевой службы спасения: "Сколько человек в группе, сколько из них детей, начало маршрута - откуда, конец маршрута, какое число окончания маршрута".

Скорая помощь будет работать в обычном режиме, так же, как и остальные службы экстренного реагирования. А вот в поликлиниках лучше уточнить, как учреждения будут работать. Выходные будут и у врачей.

Лев Гущинский, начальник управления по организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Пермского края: "Мы организуем приём 30 апреля, в понедельник, по графику субботнего дня, то есть будут работать дежурные участковые врачи, ряд узких специалистов, это тот минимум, который должны требовать с поликлиник Пермского края".

На первое мая запланированы различные праздничные мероприятия, у театра оперы и балета и в городских парках. Что касается продажи алкоголя, в день Первомая в магазинах она будет запрещена. А продлятся выходные до 2 мая включительно.