Чтобы помнили

В Перми рабочая группа, приехавшая в Прикамье из столицы во главе с советником президента Михаилом Федотовым, рассказала о впечатлениях от поездки в «Пермь-36». Увековечение памяти жертв политических репрессий - такая задача поставлена на самом высоком уровне.

Михаил Федотов, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, советник Президента РФ: "Став инвалидом в результате этих издевательств, приехала в Пермь".

Эти впечатления Михаила Федотова - от истории Екатерины Гейденрейх. В 1942 году бывшую балерину знаменитой Мариинки обвинили в антисоветской пропаганде и отправили отбывать срок в Усольский лагерь. Спустя месяцы сосланная артистка оказалась в Молотове. Именно ей Пермь обязана появлением хореографического училища. Эти факты не кажутся чем-то далёким в стенах Мемориального комплекса «Пермь-36». Здесь же звучит инициатива присвоить ему статус «музея-заповедника».

Сергей Пономарёв, заместитель директора, главный хранитель мемориального комплекса политических репрессий «Пермь-36»: "У нас 31 объект, из них 19 объектов культурного наследия. Но это именно как домики, объекты. Если получим статус музея-заповедника, будем говорить о комплексном развитии территории как памятного места".

С 2015 года в России действует концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политрепрессий. Пермский край начал её с культурных изменений - организации экспозиций и большой музейной работы.

Алексей Золотарёв, председатель краевой комиссии по восстановлению прав жертв репрессий, заместитель председателя Законодательного Собрания Пермского края: "В Пермском крае 20 музеев из 47 активно работают в этом направлении".

Судьбу, в том числе этих музеев, но главным образом Мемориального комплекса «Пермь-36», советник президента Михаил Федотов обсудил с губернатором Максимом Решетниковым. В совместных планах краевых властей и общественников сделать информацию о «годах террора» более доступной и понятной каждому.

Михаил Федотов, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, советник Президента РФ: "Те музеи, которые есть, в том числе знаменитый «Пермь-36», они нуждаются в помощи. Чтобы сотрудники музея смогли создать такую концепцию, чтобы там нашли отражение и общие черты истории политических репрессий, и то, что касается именно Пермского края".

Что касается Пермского края - только в деревню Кучино каждый год приезжают 10 тысяч посетителей, из них 2 тысячи - иностранцы. Ну, а стремление что-то изменить в сочетании с инициативой пермяков эти цифры только увеличат.

О том, что в Прикамье хранят память об этих событиях, говорит в том числе и выставка изданий, опубликованных в регионе. Здесь книги памяти с перечислением конкретных фамилий, личные трагедии пермяков и судьбы раскулаченных спецпереселенцев.