Депутаты перераспределили 170 млн рублей
Очередное пленарное заседание Пермской городской думы началась с отчета об итогах работы полиции в 2017 году. Перед депутатами выступил начальник городского управления МВД Алексей Туров. В течение последних трех лет в ведомстве отмечают значительное сокращение количества преступлений. Почти в два раза сократилась смертность в пьяных ДТП. Все это, по мнению депутатов, результат совместной работы, которую необходимо продолжать и в дальнейшем.
Также были приняты изменения в городской бюджет. На различные статьи дополнительно перераспределили 170 миллионов рублей.
Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: "Дофинансируем расселение ветхого и аварийного жилья, это наш сквозной приоритет. Мы финансируем дополнительно проведение ремонтных работ во дворах, дороги и, конечно, новый проект, который сейчас достаточно успешно начал реализовываться нашими коллегами - это «Умный спорт». Мы дофинансируем то, что нам жизненно важно и необходимо".
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