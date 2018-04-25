Обратная связь: Глава края провел прием граждан

В приемной Президента России глава региона Максим Решетников провел прием граждан.



В доме Марии Юковой вот уже несколько дней не включают телевизор. Картинка за окном куда интереснее - техника, рабочие. По главной улице села прокладывают газопровод - в длину 7 км + 117 подводов к домам. До этого о голубом топливе местные жители только мечтали.

Хоть Верхняя Давыдовка и отрезана от районного центра Осы рекой, инфраструктура здесь развивается. В прошлом году в селе появился интернет, к сети подключили и местный фельдшерско-акушерский пункт, этой зимой открыли КДЦ. Очередь дошла и до газопровода. Если раньше баллоны доставляли на лодках, то теперь газ придет в дома сам - по трубам.

Правда, запуск голубого топлива будет возможен, только если появится межпоселковый магистральный газопровод, который свяжет деревни Частинского и Осинского района. С этим вопросом к губернатору обратилась жительница села Верхняя Давыдовка Тамара Байдина.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: «Газпром» не только расконсервировал, но и увеличил финансирование работ по Пермскому краю. 575 млн рублей в программе «Газпрома» включены. Я уверен, что газовики вовремя все сделают, и к 2019 году, как и обещали, мы к вам газ пустим".

Тамара Байдина: "Нам дали прямой ответ, что наш вопрос прорабатывается, и «Газпром» деньги выделяет".

Всего в рамках рабочего приема губернатор встретился с шестью жителями из разных территорий. В разговоре приняли участие главы районов и краевые министры. Из Нытвы поступил вопрос о ремонте дороги «Волеги-Чайковская-Луговая».

Николая Надсона интересовал ремонт водопроводных сетей в деревнях Пермякова и Пакли. Деньги на эти работы выделили местный и краевой бюджеты. В прошлом году жители начали за свой счет менять водопровод – чуть больше 3 км, в этом году в планах отремонтировать еще 2,9 км сетей. Финансовую поддержку окажет краевой бюджет. Средства уже предусмотрены, и как только наладится погода, подрядчик приступит к работе.