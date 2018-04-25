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Проверка пожарной безопасности: выявлены тысячи нарушений
Прокуратура выражает негодование состоянием дел в сфере пожарной безопасности. Сотрудники ведомства вместе с МЧС рассказали о промежуточных итогах проверок, инициированных после трагических событий в Кемерово. В крае обследовано 600 объектов. Помимо торгово-развлекательных центров, это еще и кафе, и рестораны. В итоге выявлено 4 тысячи нарушений. Восемь учреждений пришлось вообще закрыть для посещения. Среди самых распространенных поводов для санкций - отсутствие аварийного освещения, различные проблемы с путями эвакуации и даже неработающая пожарная сигнализация. Больше всех недоволен результатами проверок остался пермский прокурор.
Андрей Назаров, прокурор г. Перми: "Меня что поражает - вся страна узнала, что прокуратура и МЧС пойдут на проверку в торговые центры. Мы уже обожглись на Кемерово, но эвакуационные выходы все завалены, и мы наступаем на те же самые грабли, практически везде захламлены эвакуационные выходы".
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