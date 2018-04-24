На «Пермской кухне» дети приготовили центнер винегрета
24 и 25 апреля в Перми проходит юбилейный XX открытый кулинарный фестиваль «Пермская кухня-2018». Фестиваль начался на площадке Дворца Молодежи с дегустации 100 килограммов винегрета, создавать который взялись дети, воспитанники детских домов Прикамья. Подробности - в репортаже Данила Гусельникова.
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