На «Пермской кухне» дети приготовили центнер винегрета

24 и 25 апреля в Перми проходит юбилейный XX открытый кулинарный фестиваль «Пермская кухня-2018». Фестиваль начался на площадке Дворца Молодежи с дегустации 100 килограммов винегрета, создавать который взялись дети, воспитанники детских домов Прикамья. Подробности - в репортаже Данила Гусельникова.