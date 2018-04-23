Экзамен для проводника
Студенты железнодорожного института сдавали практическую часть экзамена, посвященного обязанностям проводников поездов дальнего следования. Условия максимально приближены к реальности. Настоящий перрон, поезд, вот только пассажиры актеры, которые разыгрывали различные ситуации. Например, нужно было правильно отреагировать на подвыпившего путешественника. Как все прошло?
Студенты железнодорожного института сегодня сдают экзамен. Место действия – настоящий перрон и самый настоящий поезд.
Студенты уже этим летом попробуют себя в качестве проводников. Поезда в основном следуют на юг, дорога дальняя. Произойти может все, что угодно.
Все ситуации, которые часто случаются в пути, улажены студентами на «отлично». Поезд прибывает к месту назначения.
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