В Перми отметили День Земли

Во всем мире 22 апреля отметили День Земли. Праздничные мероприятия по этому случаю проходят по всему миру. В пермском детском саду №40, который в этом году получил название «Геосад», к событию начали готовиться заранее. Дошкольникам рассказали об окружающем мире, показывали красоту природы России и Прикамья. Здесь состоялся большой праздник, на котором дети постарались внести свой посильный вклад в зеленое будущее планеты. Глобус украсили цветами, которые сами и выращивали.

Любовь Путина, воспитатель детского сада №40 г. Перми: "Дети сами стараются, как-то землю нашу украсить, нынче наши дети посадили каждый по цветочку, для того чтобы потом эти цветочки посадить у нас на участке, чтобы наш участок был красивый, чтобы как-то украсить землю".