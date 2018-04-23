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В Перми отметили День Земли

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День Земли

Во всем мире 22 апреля отметили День Земли. Праздничные мероприятия по этому случаю проходят по всему миру. В пермском детском саду №40, который в этом году получил название «Геосад», к событию начали готовиться заранее. Дошкольникам рассказали об окружающем мире, показывали красоту природы России и Прикамья. Здесь состоялся большой праздник, на котором дети постарались внести свой посильный вклад в зеленое будущее планеты. Глобус украсили цветами, которые сами и выращивали.

Любовь Путина, воспитатель детского сада №40 г. Перми: "Дети сами стараются, как-то землю нашу украсить, нынче наши дети посадили каждый по цветочку, для того чтобы потом эти цветочки посадить у нас на участке, чтобы наш участок был красивый, чтобы как-то украсить землю".

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 23.04.2018 в 14:14 в рубрике - Вести Пермь

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