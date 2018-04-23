Пермь. Новости культуры
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- В Пермском театре оперы и балета продолжается Международный открытый конкурс артистов балета «Арабеск».
- В частной филармонии «Триумф» прошел сольный концерт оперной певицы, Заслуженной артистки РФ Надежды Павловой.
- Шуршащие голоса грампластинок, мультфильмы на диапроекторе , квас из бидончика, ретро-открытки - в этнокультурном центре Кудымкара прошла патефонная вечеринка.
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