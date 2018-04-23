Пермь. Вести-Спорт

- 4 медали и титул «Мисс грация» завоевали прикамские спортсменки на международных соревнованиях по художественной гимнастике в Калининграде.

- Пермяки завоевали 14 золотых медалей на соревнованиях по дайвингу. В первом этапе клубного Кубка мира в Литве приняли участие семь команд из стран Балтии, Белоруссии и России.

- В Перми будут обучать мас-растлингу. В новой спортивной секции обещают рассказать и навсегда увлечь этим пока ещё малознакомым для прикамцев видом спорта. Мас-рестлинг - якутская национальная забава, признанная и введенная во Всероссийский реестр видов спорта в 2003 году. Сегодня он представлен на всех континентах. Чемпионаты мира проходят с 2014 года.