«Просеивать» детей и выявлять риски

В Общественной палате Прикамья обсудили новые подходы к системе профилактики детского и семейного неблагополучия. Поводом для этого стали события, произошедшие в январе в пермской школе №127. Тогда двое вооруженных подростков ворвались на урок и напали на четвероклассников.

Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты Пермского края: "Был проведен системный анализ того, что произошло, и он показал, что наш пермский случай - это частный случай общероссийской проблематики".

Заявлено, что вся работа школьных психологов должна быть направлена на максимально раннее выявление у детей тех или иных рисков в поведении. Такие инициативы должны быть закреплены на законодательном уровне. Сейчас проект новой работы проходит экспертизу в Госдуме.

Татьяна Абдуллина, заместитель председателя правительства Пермского края: "Мы предлагаем переформатировать работу психологических центров, школьных психологических служб, потому что сегодня есть необходимость проводить первичную диагностику детей в школах, для того чтобы просеивать детей и выявлять на первичном этапе эти риски".