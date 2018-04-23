«Просеивать» детей и выявлять риски
В Общественной палате Прикамья обсудили новые подходы к системе профилактики детского и семейного неблагополучия. Поводом для этого стали события, произошедшие в январе в пермской школе №127. Тогда двое вооруженных подростков ворвались на урок и напали на четвероклассников.
Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты Пермского края: "Был проведен системный анализ того, что произошло, и он показал, что наш пермский случай - это частный случай общероссийской проблематики".
Заявлено, что вся работа школьных психологов должна быть направлена на максимально раннее выявление у детей тех или иных рисков в поведении. Такие инициативы должны быть закреплены на законодательном уровне. Сейчас проект новой работы проходит экспертизу в Госдуме.
Татьяна Абдуллина, заместитель председателя правительства Пермского края: "Мы предлагаем переформатировать работу психологических центров, школьных психологических служб, потому что сегодня есть необходимость проводить первичную диагностику детей в школах, для того чтобы просеивать детей и выявлять на первичном этапе эти риски".
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