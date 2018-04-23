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В Прикамье началась бесплатная вакцинация против клещевого энцефалита

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Вместе с ростом клещевой активности в Прикамье началась масштабная кампания по вакцинации. Об этом заявили в краевом Минздраве. Уже поставлено 10 тысяч прививок, 3 тысячи доз находятся в работе. В первую очередь, вакцину получают те, чья работа непосредственно связана с лесом.

Кирилл Овчинников, главный внештатный специалист-эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края: "На данный момент вакцина поступает поэтапно, выделяется небольшими размерами в поликлиники. Соответственно, прививаются группы риска, это те, кто непосредственно связан с работой в лесу, дети. Основные поставки ожидаются 8 мая, когда вакцина будет прививаться всем желающим".

Также по всей территории края начали работу 13 лабораторий. Там можно провести исследования членистоногих на наличие различных инфекций. В среднем анализ на 4 основные болезни, переносимые клещами, обойдется в одну тысячу рублей. Результат будет готов уже через сутки. Специалисты, правда, советуют все-таки больше внимания уделять профилактике.

Евгений Смирнов, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Это проведение акарицидных обработок в сочетании с дератизационными обработками, то есть это борьба еще и с грызунами, которые являются переносчиками клещей и их прокормителями. И соответственно, неспецифическая профилактика, это репелленты, когда выходят в лес, и самое простое - это осмотр, само- и взаимоосмотр каждые 2 часа".

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Здоровье

Опубликовано: 23.04.2018 в 09:15 в рубрике - Вести Пермь

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