В Прикамье началась бесплатная вакцинация против клещевого энцефалита
Вместе с ростом клещевой активности в Прикамье началась масштабная кампания по вакцинации. Об этом заявили в краевом Минздраве. Уже поставлено 10 тысяч прививок, 3 тысячи доз находятся в работе. В первую очередь, вакцину получают те, чья работа непосредственно связана с лесом.
Кирилл Овчинников, главный внештатный специалист-эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края: "На данный момент вакцина поступает поэтапно, выделяется небольшими размерами в поликлиники. Соответственно, прививаются группы риска, это те, кто непосредственно связан с работой в лесу, дети. Основные поставки ожидаются 8 мая, когда вакцина будет прививаться всем желающим".
Также по всей территории края начали работу 13 лабораторий. Там можно провести исследования членистоногих на наличие различных инфекций. В среднем анализ на 4 основные болезни, переносимые клещами, обойдется в одну тысячу рублей. Результат будет готов уже через сутки. Специалисты, правда, советуют все-таки больше внимания уделять профилактике.
Евгений Смирнов, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Это проведение акарицидных обработок в сочетании с дератизационными обработками, то есть это борьба еще и с грызунами, которые являются переносчиками клещей и их прокормителями. И соответственно, неспецифическая профилактика, это репелленты, когда выходят в лес, и самое простое - это осмотр, само- и взаимоосмотр каждые 2 часа".
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