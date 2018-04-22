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Пермский край. Неделя за 159 секунд

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159 секунд

События и темы последних дней, о которых стоит сказать особо - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".

ОЦЕНКА НЕДЕЛИ

В 73 раза. Это - разница в цене самой дорогой и самой дешевой пермских квартир. И еще это - самая минимальная разница в стране. В апреле  самый бюджетный вариант в краевой столице оценили в 549 тысяч рублей, самый нескромный - в 40 миллионов. Исследование проводили специалисты ЦИАН (центрального информагенства недвижимости) - одного из самых крупных отечественных порталов, продающих жилые квадратные метры. Далее расположились Краснодар и Московская область. Анализ без далеко идущих выводов. О чем это говорит - о доступности «элитки» либо о дороговизне эконом-предложений - не сообщается.

 

ПРЕДМЕТЫ НЕДЕЛИ

Теперь с медведем. Это - медали, которые дадут абсолютно всем участникам Пермского Международного Марафона. Те, что поменьше - за «короткий» трехкилометровый забег. Побольше - за длинные дистанции. Презентовавшие медали организаторы уверены, что они вполне могут стать предметом коллекционирования. История здесь такая: каждый год изображение будет меняться. В очереди все звери охотничьего древнего календаря коми. Медведь уже «в работе». Остались олень, горностай, росомаха, лось, выдра, лиса, белка и куница. Год назад за участие в первом марафоне давали медали, где все они изображены разом. Для того, чтобы собрать полную коллекцию, осталось всего ничего - побегать ближайшие девять лет по пермским улицам.

 

АКЦИЯ НЕДЕЛИ

Чистый Ильич. Пока одни спорят о нужности пермского памятника лидеру октябрьского переворота, другие практически спинку ему трут. Также в душ «сводили» Василия Татищева. Изображение основателя Перми тоже привели в порядок после долгой зимы. Далее на очереди еще пара десятков памятников и памятных мест. Некоторые просто помоют-почистят, а некоторые еще и подлатают. Большую часть работы хотят сделать уже к майским праздникам. Кстати, мытье памятников это, если хотите, высокотехнологичный процесс. В дело идет специальный раствор, который всю грязь удаляет, но для самих монументов абсолютно безвреден.

 

НЕОЖИДАННОСТЬ НЕДЕЛИ

Все по-столичному. Самая настоящая очередь образовалась перед пермской художественной галереей, где сейчас выставляется легенда отечественного балета Владимир Васильев. Он традиционно приехал на «Арабеск». И параллельно решил показать, что хорош не только на сцене. Выставка его картин открылась еще неделю назад. Но неожиданный ажиотаж случился 18 апреля. Все потому, что в этот день у Васильева день рождения, и его он решил провести вместе со своими поклонниками. Сам маэстро танца великим живописцем себя не считает. Но шутит «оказывается, очереди бывают не только на Серова или Леонардо Да Винчи, но и на Васильева».

 

ВИДЕО НЕДЕЛИ

От избытка чувств. Токующего глухаря застали пермские нефтяники на одной из промышленных площадок предприятия ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ. Место действия - ЦДНГ №6 в Бардымском районе. Обычно весеннее глухариное таинство скрыто от людских глаз. Но только не в этом случае. Поэтому глухарь в поисках невесты у нефтяников - теперь любимый повод для шуток. Говорят, что на романтические чувства у птицы вызвал фирменный красно-белый лукойловский стиль. Или, чтобы выглядеть посолидней в глазах будущей избранницы, глухарь просто решил прикинуться нефтяником.

Метки: в Перми, в Пермском крае

Опубликовано: 22.04.2018 в 14:05 в рубрике - Вести Пермь

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