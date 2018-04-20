«Человеколось»: игра по мифам коми-пермяков доступна на смартфонах
Игра пермских разработчиков «Человеколось» стала доступна на мобильных устройствах. По задумке автора, аватар игрока - Шаман, который может видеть мир духов. Используя свой дар и хитрость, человеколось должен преодолеть три слоя мироздания. Шаман не умеет прыгать или атаковать, он может выбирать, в каком мире он может находиться в данный момент. Действие игры основано на легендах финно-угорских народов и происходит на загадочных землях пермской чуди. Пермяки работали над созданием игры с мая 2015 года, постоянно консультируясь с историками и краеведами.
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