Второй тур «Арабеска»: повезёт самым креативным

В Пермском театре оперы и балета продолжается открытый международный конкурс артистов балета «Арабеск». Накануне здесь завершился второй тур, который был посвящён современной хореографии. Это испытание всегда стоит особняком в конкурсе. В нём, например, могут поучаствовать и те, кто не прошёл в третий тур и те, кто приехал специально, чтобы показать себя в современном балете. Примечательно, что на этом этапе жюри оценивает не только исполнителей, но и хореографов. Если в первом туре жюри смотрит прежде всего на традиционное мастерство классических танцовщиков, то во втором - как раз наоборот, приветствуется креативность. Чем необычнее номер и пластика у артиста, тем больше шансов у него на победу.