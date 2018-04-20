← Ущерб 16 миллионов: возбуждено уголовное дело по факту схода вагонов
«Человеколось»: игра по мифам коми-пермяков доступна на смартфонах →
Второй тур «Арабеска»: повезёт самым креативным
В Пермском театре оперы и балета продолжается открытый международный конкурс артистов балета «Арабеск». Накануне здесь завершился второй тур, который был посвящён современной хореографии. Это испытание всегда стоит особняком в конкурсе. В нём, например, могут поучаствовать и те, кто не прошёл в третий тур и те, кто приехал специально, чтобы показать себя в современном балете. Примечательно, что на этом этапе жюри оценивает не только исполнителей, но и хореографов. Если в первом туре жюри смотрит прежде всего на традиционное мастерство классических танцовщиков, то во втором - как раз наоборот, приветствуется креативность. Чем необычнее номер и пластика у артиста, тем больше шансов у него на победу.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Ущерб 16 миллионов: возбуждено уголовное дело по факту схода вагонов
В Перми соревновались юные инспекторы движения
Участники Пермского марафона получат уникальные медали
Подтвердили официально: Начальник прикамской полиции уходит в отставку
ПИПФ-2018: Мир двигают инноваторы
20 апреля - Национальный день донора
Новости культуры. Пермь
Выходные в Прикамье будут снежными
Весенний призыв: Первые новобранцы отправились на службу в армию
В Прикамье открылось 13 лабораторий по исследованию клещей
Добавить комментарий: