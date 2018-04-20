Ущерб 16 миллионов: возбуждено уголовное дело по факту схода вагонов





Уральское Следственное управление на транспорте разослало официальное сообщение о возбуждении уголовного дела по факту схода с рельсов вагонов близ станции Чайковская Нытвенского района. ЧП произошло 25 февраля. На сложном участке путей колеса одного из вагонов соскочили с рельсов, потянули за собой весь состав. Локомотив протащил за собой вагоны по земле почти километр. К счастью, никто из людей не пострадал. Дело возбуждено по первой части 263 статьи Уголовного кодекса - нарушение требований в области транспортной безопасности. Предусмотренное наказание - до 80 тысяч рублей штрафа или лишение свободы на срок до 1 года. Похоже, главными подозреваемыми являются машинисты, управлявшие поездом.

Как сообщил старший помощник руководителя Уральского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Лебедев, "грузовым поездом при скорости 75 км/час допущен сход 15 груженных полувагонов. В сошедшем состоянии вагоны проследовали 950 метров. В результате схода повреждено 15 вагонов, 4 железобетонные опоры, 5 стрелочных переводов, 3 участка станционных путей общей протяженностью 625 метров. В результате нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта ОАО «РЖД» и иным организациям причинен ущерб на общую сумму более 16 миллионов рублей".