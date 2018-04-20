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В Перми соревновались юные инспекторы движения
В Перми прошел городской этап конкурса-слета отрядов юных инспекторов движения. Основная цель мероприятия – воспитание законопослушных участников дорожного движения, формирование культуры поведения школьников на улице и дороге. Юные инспекторы демонстрировали фигурное вождение змейкой, показывали на практике знания об оказании первой медицинской помощи. По итогам конкурса первыми стали ученики гимназии № 5. Второе место – у команды из школы № 81. Бронзу взяли ребята из школы № 104.
Дамир Гилязетдинов, начальник отделения пропаганды отдела ГИБДД УМВД России по г.Перми: "Команды приняли участие в семи станциях. Это и знатоки ПДД, и медицина, также различные правила дорожного движения, знания велосипеда, а также фестивальная часть. Команды победители переходят на следующий этап, на краевой конкурс, который будет проходить в следующем месяце".
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