Участники Пермского марафона получат уникальные медали

Презентована медаль Пермского международного марафона. Ключевым украшением награды стал медведь из древнего коми промыслового календаря. Как подчеркнул автор эскиза Рустам Исмагилов, медаль выполнена из латуни. Это пока единственно существующий экземпляр. Как и в прошлом году, медаль будет двух размеров – на длинные дистанции диаметром 9 см, на 3 км – порядка 7 см.

Второй Пермский международный марафон пройдет в Перми 9 сентября. Регистрация на него открыта на сайте. На данный момент желающих испытать себя уже более тысячи человек. Абсолютный победитель на марафонские 42 километра, как среди мужчин, так и женщин, получит по 500 тысяч рублей.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Несмотря на массовый характер участия, Пермский международный марафон – это сертифицированная трасса, это соревнование, которое стоит в календаре федерации легкой атлетики. И безусловно, идет учет спортивных результатов".