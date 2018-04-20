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Подтвердили официально: Начальник прикамской полиции уходит в отставку

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Кошелев

Сегодня стало известно о скорой отставке начальника главного управления МВД России по Пермскому краю Виктора Кошелева. Информацию подтвердили в пресс-службе ведомства, ответив на запрос официальным письмом.

ответ

Имя приемника, конечно, пока не сообщается. И вот немного об итогах службы в полиции Виктора Кошелева. Это настоящий боевой генерал, он отмечен многими наградами за участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Среди них медаль ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени». Имеет наградное оружие. Не раз был отмечен руководством МВД за успешную борьбу с организованной преступностью и коррупцией в Сибирском и Уральском федеральных округах.

Отставка Виктора Кошелева попадает в серию других больших перестановок в силовых ведомствах Пермского края. Накануне стало известно имя нового главы региональной прокуратуры, Вадима Антипова на этом посту сменил его коллега из Нижнего Новгорода Андрей Юмшанов.

Еще ранее покинул кресло федерального инспектора по Пермскому краю Игорь Цветков. На его место пришел человек из столицы Приволжского округа Сергей Половников.

В пермском 17-м арбитражном суде поменялся председатель. Сменив Виктора Цодиковича, им стал Константин Беляев, переехавший в Пермь из Екатеринбурга. 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть

Опубликовано: 20.04.2018 в 16:00 в рубрике - Вести Пермь

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