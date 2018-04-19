«Подрядчики за это деньги получают!»
В правительстве обсуждали большой весенний субботник. Участие в нем примут 8 городских округов и 40 муниципалитетов. В Перми дата кампании назначена на 21 апреля. Предприятия могут выйти на уборку в свободном графике. В помощь планируют привлечь до тысячи единиц техники. Вывозить мусор на муниципальный полигон будут по бесплатным талонам. Между тем, губернатор края Максим Решетников поручил главе Перми усилить работу подрядных организаций, которые начали отмывать улицы уже сейчас.
Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Пока не видно, что город отмывают. Да, я знаю, что вы по районам объезды делаете и т.д. Усильте эту работу, чтобы не только люди убирались, но и подрядчики, которые вообще-то за это деньги получают".
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