Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Пермь. Вести Спорт

Неслучайные имена →

«Подрядчики за это деньги получают!»

смотреть видео

субботник

В правительстве обсуждали большой весенний субботник. Участие в нем примут 8 городских округов и 40 муниципалитетов. В Перми дата кампании назначена на 21 апреля. Предприятия могут выйти на уборку в свободном графике. В помощь планируют привлечь до тысячи единиц техники. Вывозить мусор на муниципальный полигон будут по бесплатным талонам. Между тем, губернатор края Максим Решетников поручил главе Перми усилить работу подрядных организаций, которые начали отмывать улицы уже сейчас.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Пока не видно, что город отмывают. Да, я знаю, что вы по районам объезды делаете и т.д. Усильте эту работу, чтобы не только люди убирались, но и подрядчики, которые вообще-то за это деньги получают".

 

Метки: в Пермском крае, в Перми, Власть

Опубликовано: 19.04.2018 в 16:05 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Пермь. Вести Спорт

Скандальную остановку у ТЮЗа перенесут

Заксоборание согласовало кандидатуру нового прокурора Пермского края

В Перми сквер назвали в честь легендарного хирурга

Задача: уследить за лесом

В повестке законодателей - более 30 вопросов

Росгвардия берет под крыло Пермский кадетский корпус

Непотушенная сигарета привела к трагедии

В Перми «умыли» памятник вождю мирового пролетариата

Ликуют трубы!


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пермь. Вести Спорт

Неслучайные имена →

Обратите внимание

в Перми

Неслучайные имена

В краевой столице появились скверы, названные в честь советского летчика Николая Краснова и академика Евгения Вагнера.
19.04.2018 в 16:33

Метки: в Перми, Общество

«Подрядчики за это деньги получают!»

В правительстве обсуждали большой весенний субботник.
19.04.2018 в 16:05

Метки: в Пермском крае, в Перми, Власть

Пермь. Вести Спорт

Обзор главных спортивных событий региона.
19.04.2018 в 15:24

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Скандальную остановку у ТЮЗа перенесут

Сотрудники пермской мэрии прокомментирвали ситуацию с новой остановкой у Театра юного зрителя.
19.04.2018 в 14:55

Метки: в Перми, Культура, Власть

Заксоборание согласовало кандидатуру нового прокурора Пермского края

На апрельском пленарном заседании депутатов Законодательного собрания ждала насыщенная повестка.
19.04.2018 в 14:35

Метки: в Перми, Власть, в Пермском крае

В России

Прикамские самбистки завоевали награды Первенства Европы

4 награды завоевали прикамские самбистки на Первенстве Европы.
19.04.2018 в 15:45

Метки: Спорт, Общество, В России, В мире

Зелёный миллиард: Пермякам раздадут саженцы кедров

Очередная акция по раздаче бесплатных саженцев пройдет в Перми 19 мая.
18.04.2018 в 12:30

Метки: в Перми, Общество, В России

1,5 тысячи человек примут участие в ПИПФ-2018

Инженерно-промышленный форум — место, где будут представлены лучшие разработки прикамской промышленности.
18.04.2018 в 10:22

Метки: в Перми, Экономика, Власть, В России

В Перми открыли первый в стране класс Росгвардии

При наборе класса смотрели на успехи в спорте и в учебе, но главную роль сыграло желание самих ребят.
18.04.2018 в 09:15

Метки: в Перми, Общество, В России, Образование

В Перми открывается первый в России класс Росгвардии

В юные гвардейцы будут посвящены 35 учеников школы.
17.04.2018 в 17:58

Метки: в Перми, Общество, Образование, В России

Лента новостей RSS каналы

В Пермском крае новый прокурорВ Пермском крае новый прокурор

Неслучайные именаНеслучайные имена

«Подрядчики за это деньги получают!»«Подрядчики за это деньги получают!»

Прикамские самбистки завоевали награды Первенства ЕвропыПрикамские самбистки завоевали награды Первенства Европы

Пермь. Вести СпортПермь. Вести Спорт

Скандальную остановку у ТЮЗа перенесутСкандальную остановку у ТЮЗа перенесут

Заксоборание согласовало кандидатуру нового прокурора Пермского краяЗаксоборание согласовало кандидатуру нового прокурора Пермского края

УФАС проводит опрос среди авиапассажировУФАС проводит опрос среди авиапассажиров

Пермь ищет идеиПермь ищет идеи

Тайны ГалактикТайны Галактик

К юбилею Кудымкар преобразитсяК юбилею Кудымкар преобразится

По рельсам, как по маслуПо рельсам, как по маслу

В Перми сквер назвали в честь легендарного хирургаВ Перми сквер назвали в честь легендарного хирурга

Задача: уследить за лесомЗадача: уследить за лесом

В повестке законодателей - более 30 вопросовВ повестке законодателей - более 30 вопросов

Росгвардия берет под крыло Пермский кадетский корпусРосгвардия берет под крыло Пермский кадетский корпус

Непотушенная сигарета привела к трагедииНепотушенная сигарета привела к трагедии

В Перми «умыли» памятник вождю мирового пролетариатаВ Перми «умыли» памятник вождю мирового пролетариата

Волки держат в осаде целый поселокВолки держат в осаде целый поселок

Ликуют трубы!Ликуют трубы!

Специальный репортаж: «Бал прессы» в ПермиСпециальный репортаж: «Бал прессы» в Перми

Новые рекорды прикамских паралимпийцевНовые рекорды прикамских паралимпийцев

Учителя играют в КВНУчителя играют в КВН

«Пермь Третья» - новая выставка в PERMM«Пермь Третья» - новая выставка в PERMM

Школьники с. Лобаново организовали благотворительный сбор макулатурыШкольники с. Лобаново организовали благотворительный сбор макулатуры

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную