Задача: уследить за лесом
В Краснокамске, где летом горят торфяники, презентовали систему локации дыма и автоматизированного обнаружения лесных пожаров. Как новые технологии могут помочь в борьбе со стихией?
Радиус обзора камеры в ясный день до 30 км, при этом она вращается на 360 градусов. Главный объект наблюдения - прикамские леса.
С помощью программы можно путешествовать в режиме реального времени. Например, отправимся за 400 км от Перми, в поселок Ныроб. Выбираем его на карте, выводим на большой экран. Эта территория считается второй по пожароопасности после Краснокамска в крае. Сейчас, правда, сезон лесных пожаров еще не начался, поэтому на экране красивая картинка, в очень хорошем качестве.
Всего в крае установлено 10 таких камер. Они работают как единый организм, в совокупности с серверами, базами данных и системами безопасности. Картинка в режиме онлайн выводится на мониторы лесопожарного центра. В 2016 году «Лесохранитель» уже показал себя в боевых условиях. Горящие торфяники в краснокамских лесах тогда тушили больше двух недель, в том числе с помощью пожарных-десантников.
Григорий Чечушков, начальник региональной диспетчерской службы Пермского лесопожарного центра: "До 15 лесных пожаров в Краснокамском районе возникало, торфяные, сложные. Они заглублялись, и поэтому мы каждый день эти пожары мониторили, отслеживали ход тушения и результат тушения пожаров".
За работой камер следят специалисты «Ростелекома». Говорят, установка работает без сбоев даже в экстремальных условиях, выдерживая температуры от минус до плюс 50. Опыт Пермского края планируют транслировать и на другие территории России. Сегодня, к примеру, в Прикамье высадился столичный студенческий десант.
Татьяна Бражник, аспирант международной лаборатории по праву информационных технологий и интеллектуальной собственности Высшей школы экономики г. Москва: "Мне кажется, это логично в Московской области их устанавливать. Потому что торфяные пожары случаются достаточно часто, задымление из-за этих пожаров тоже достаточно сильное. Страдает много людей. В 2009 или в 2010 году даже всю Москву заволокло пожарами из Московской области. Поэтому потенциал и для столичного региона, конечно, тоже большой".
В Прикамье камеры уже готовы к работе в новом сезоне.
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