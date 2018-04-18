Пермяки на вой сирен не реагировали
Накануне по всей Перми выли сирены. Через 10 минут звучали предупреждающие сообщения. Таким образом, прошла ежегодная проверка системы массового оповещения на случай чрезвычайных ситуаций. Согласно правилам, человек, услышав подобный сигнал, должен включить телеканал «Россия» или "Радио России" и узнать, что делать дальше. На учебную тревогу прохожие почти не реагировали. Это сделали только дети в школе.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
1,5 тысячи человек примут участие в ПИПФ-2018
Радоница: пермяки навестили могилы родных и близких
В Перми открыли первый в стране класс Росгвардии
Крупных чиновников ГУФСИН судили за взятки
Пермский боец стал трехкратным чемпионом ПФО
«Кубок Медведей» достался пермякам
Клещевой энцефалит: бесплатная вакцина появится не раньше мая
«Амкар» уступил «Рубину»
В Перми создали детскую книгу с «живыми» картинками
В Прикамье пройдут учения истребителей и бомбардировщиков
Добавить комментарий: