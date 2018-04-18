Пермяки на вой сирен не реагировали

Накануне по всей Перми выли сирены. Через 10 минут звучали предупреждающие сообщения. Таким образом, прошла ежегодная проверка системы массового оповещения на случай чрезвычайных ситуаций. Согласно правилам, человек, услышав подобный сигнал, должен включить телеканал «Россия» или "Радио России" и узнать, что делать дальше. На учебную тревогу прохожие почти не реагировали. Это сделали только дети в школе.