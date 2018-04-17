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«Амкар» уступил «Рубину»
Пермский «Амкар» на своём поле уступил казанскому «Рубину» в матче 26-го тура Чемпионата России по футболу. Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:0. Дублем в команде Курбана Бердыева отметился иранский форвард Сердар Азмун. Еще один гол на счету Олега Кузьмина, для которого этот матч стал 200-м в составе «Рубина». Во вторник специальная комиссия РФС, оценив состояние искусственного газона стадиона «Звезда», разрешила «Амкару» снова проводить на нём домашние матчи. На сегодняшний день с 28 очками пермский клуб располагается на 12-й строчке. Тройку лидеров чемпионата составляют «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА. С последним уже 18 апреля «Амкар» сыграет в гостях. Так что на работу над ошибками у пермяков не так много времени.
Вадим Евсеев, главный тренер ФК «Амкар»: "У нас было количество, но не было качества. Поэтому хотел перестроить игру, насытить середину поля. Но не успел, потому что штрафной заработали. И с него нам забили мяч".
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