Лопух вместо моркови: Как отличить семена от плевел

В преддверии огородного сезона в Прикамье зафиксирован рост количества некачественных семян. Как говорят специалисты, на подделку можно наткнуться почти где угодно. Обнаружится же это только тогда, когда вместо, например, морковки вырастут лопухи. Как отличить хорошее от плохого?

Блогеры-садоводы делятся своими экспериментами, чаще неудачными, с заказанными семенами растений в интернете. А вот Любовь Яковлева, однажды собрав с грядки вместо кабачков чертополох, теперь доверяет только проверенным производителям.

Отличить хорошие семена от плохих можно еще до покупки. В первую очередь стоит обратить внимание на качество печати - солидные фирмы фасуют свой товар в дорогую упаковку, мошенники на этом, как правило, экономят. Во-вторых, графа «производитель» - здесь предпочтение стоит отдавать отечественным поставщикам, ну и цена. Огородник, купивший семена за рубль, скорее всего, заплатит дважды.

Галина Толстова, кандидат сельскохозяйственных наук, директор Агрофирмы «Усадьба»: "Семена - это очень важный момент. И порой проще вместо рубля заплатить 10 или 15 рублей, чем потом осенью развести руками и не получить урожай. Смотрите всегда на годность семян, затем описание сортов, вот, например, здесь семена проверены в районном отделе филиала Росссельхознадзора".

Есть семена, обработанные особым образом – дражированные. Они окрашены в яркие цвета - чаще всего это признак высокого качества. Наконец, у продавцов должны быть сертификаты «на всхожесть».



Штрафы за подделку семян - до 10 тысяч. При этом их могут наложить только на юридическое лицо. Проходят ли подобные проверки в Прикамье, неизвестно, в управлении Россельхознадзора от комментариев отказались. А значит, садоводам остается разве что защитить себя самим.

Для начинающих огородников и тех, кто по каким-либо причинам опасается покупать семена, есть альтернативный вариант - уже готовая рассада. Сейчас самое время для баклажанов или петрушки с сельдереем. Такую зелень можно запросто вырастить на собственном балконе и добавлять каждый день в салат.