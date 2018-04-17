Медицинские учреждения объединяют в конгломерации

Первые итоги объединения медицинских учреждений в Кудымкаре и Березниках подвели на совещании у губернатора Максима Решетникова. В прошлом году в двух северных территориях образовались окружная и краевая больницы соответственно. Как заявлено, за счет сокращения бухгалтеров и руководителей, вывода старых зданий, удалось сэкономить 51 и 16 миллионов рублей. При этом весь медицинский персонал сохранил рабочие места.

Михаил Суханов, главный врач краевой больницы им ак. Е.А. Вагнера г. Березники: "Были отдельно поликлиники, отдельно стационары, то же самое было с детской помощью, она была отдельно. Сейчас это все единая конгломерация. Сейчас нам намного легче госпитализировать больных, направлять на высокоточные исследовательские процедуры".

По словам руководителей учреждений, большая часть сэкономленных денег пойдет на зарплаты врачам. Это позволит привлечь молодых специалистов. Укрупненным больницам, кроме того, легче направлять комплексные медицинские десанты в отдаленные территории. Меры, по словам губернатора, повлияли на доступность медпомощи в регионе.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Мы добились ощутимых результатов по повышению доступности участковых врачей. У нас существенно увеличилась доступность в поликлиниках, которые первыми вошли в пилотный проект. Как подтверждение этому у нас в два раза сократилось число обращений жителей края по вопросам доступности участковых врачей".