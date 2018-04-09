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Паводок: Курашимский пенсионер борется со стихией

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ручей

Весенний паводок уже дал о себе знать. Первый подтопленный дом этой весны находится в селе Курашим. Там местный ручеек из-за ледового затора сменил русло и устремился в хозяйство пенсионера Василия Черепанова. В феврале его спасали из ледяного плена волонтеры из Перми.

Когда весь дом вместе с хозпостройками оказывается по колено в воде, одной лопатой проблему уже не решить. В свои 85 Василий Черепанов с таким глобальным потопом сталкивается впервые. Вода была повсюду.

Василий Черепанов

Василий Черепанов: "Она пошла поверху, зашла сюда и везде пошла!".

Впервые вода начала прибывать еще в конце февраля. Из-за морозов все резко замерзло. Тогда все постройки оказались в ледяном плену. На помощь пришли соседи. Приехали даже волонтеры из Перми. Помогли немного разгрести хозяйство.

На смену ледникового периода в хозяйство Черепановых вновь пришел водный мир. Долгожданное потепление не принесло облегчения. И борьба со стихией продолжается.

Подтопление для деревянных построек стало настоящим испытанием. Но для Василия Черепанова самая большая потеря – погибшие пчелиные семьи. В остальном ущерб даже не пытались оценить.

ручей

В причинах подтопления разбирались специалисты из местной администрации. Говорят, виной всему небольшой ручей. Основное русло перемерзло, вот вода и нашла себе кротчайший путь – через двор ветерана. Для решения проблемы определили бригаду рабочих и трактор.

Александр Языков, заместитель главы администрации Кукуштанского сельского поселения: "Русло полностью углубим до следующей улицы, и уже больше такое не повторится".

Раскопки принесли результат - вода постепенно начала уходить. Так что и тазик теперь вновь можно использовать по прямому назначению.

 

Метки: в Пермском крае, Происшествия

Опубликовано: 09.04.2018 в 09:30 в рубрике - Вести Пермь

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В Перми началась генеральная уборка →

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