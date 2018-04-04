Россия потратит 50 миллиардов на «ясельную» программу

18 ясельных групп должно появиться в Перми в этом году. При этом темпов создания новых мест для ребят постарше сбавлять не планируется. Эту информацию озвучили в мэрии и рассказали, откуда деньги на все это.

В свои три года Даня стремительно осваивает профессию пекаря. И пусть пока получается не все, главное, что дети увлечены по-настоящему. В этой же кулинарной мастерской, кстати, малышам прививают любовь к порядку - учат подметать, стирать и мыть посуду - все в игровой форме, разумеется.

А это один из спортивных залов самого большого детского сада Перми. Утренней гимнастикой сейчас здесь занимаются самые маленькие воспитанники.

Надежда Галиней, заведующая детским садом «Конструктор Успеха»: "В нашем детском саду одна ясельная группа, открыта она 1 сентября 2017 года, группу посещают 25 маленьких жителей города Перми".

Несмотря на начавшуюся эпоху строительства новых школ, администрация Перми продолжает работу по созданию мест в детских садах. 425 - это цифра за прошлый год. Особое внимание при этом, по поручению губернатора региона Максима Решетникова, уделяется наполнению.

Жители микрорайона Ива следят за строительством нового детского сада прямо из своих домов. Он рассчитан на 288 мест, 100 из которых отдано под ясли. Открыть сад планируется осенью этого года.

Дмитрий Самойлов, глава Перми: "Наша линия на строительство детских садов продолжается. У нас хорошие показатели демографические на протяжении последних нескольких лет, в среднем по 16-17 тысяч детей рождается в нашем городе ежегодно".

В этом году городские власти планируют открыть 16 ясельных групп в действующих детских садах и два новых сада с группами для самых маленьких. Хорошим подспорьем станет участие в федеральной «ясельной» программе, на которую правительство страны выделило 50 млрд рублей.