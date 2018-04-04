Дорогое заблуждение: Как бороться с «мисселингом»

Центробанк разослал очередное предупреждение. Внимательнее изучайте суть и природу предлагаемого вам банковского продукта. Он может оказаться вовсе и не банковским. А вы попадете в число жертв так называемого мисселинга. Что это такое?

Пришел в банк открыть депозит, в итоге купил страховку. Теперь Алексей уже ничему не удивляется. Как объяснил служащий, деньги сохраняются также, а условия гораздо выгоднее. Но дьявол, как всегда, кроется в деталях.

Алексей Колесников: "Вместо обыкновенного вклада они мне предложили новый продукт - инвестиционное страхование жизни. На бумаге вроде бы все нормально, но начинаешь вчитываться, оказывается, деньги хранятся не у меня на счету, я их перевожу в страховую компанию".

Как выяснилось, сегодня это повсеместная практика. Сам процесс подмены имеет даже свое название - мисселинг.

Мисселинг - навязывание небанковских услуг, например, облигаций или инвестиционного страхования жизни. Банки все чаще прибегают к этому способу, чтобы получить больший доход в виде комиссионных, как следствие - рост объемов инвестиционного страхования жизни более чем в полтора раза. Рост числа клиентов доверительного управления - вдвое.

В 2017 году в Центральный банк начали поступать первые жалобы на подобные действия, в этом году их количество только растет.

Михаил Мамута, руководитель Службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг: "Надо понимать, что банк в этом случае, как правило, выступает агентом либо участника фондового рынка, либо страховой компании. Он продает уже не свой продукт. Ничто, кроме депозитов, банковских вкладов не защищено системой страхования вкладов. Соответственно, никаких государственных гарантий на продажу таких инструментов не существует".

Некоторые банки умалчивают о том, что они предлагают инструменты, которыми, по сути, не распоряжаются и за которые не отвечают. Тем временем, по рекомендации Банка России они обязаны информировать клиентов и о рисках, и о том, какие инвестиции не застрахованы Агентством по страхованию вкладов.

Пришли сделать банковский вклад, а вам предлагают облигацию с большей доходностью. Прежде чем поставить окончательную подпись, не забудьте спросить про риски. Традиционные банковские продукты, как правило, лучше защищены.