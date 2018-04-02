С 1 апреля в силу вступает новация в коммунальных платежах. Суть в том, что жильцы могут платить за "коммуналку" не через свою управляющую компанию или ТСЖ, а напрямую. Заключив договор непосредственно с теми, кто поставляет им, например, воду или тепло. Без посредников. Сейчас по похожей схеме оплачивается электричество и стационарный телефон. Вариант первый - принять такое решение могут сами жильцы многоэтажки на общем собрании собственников. На основе этого решения перезаключаются договоры с поставщиками коммунальных благ. Сказать "а мы так не хотим" поставщики теперь не имеют права. Вариант второй - от обратного. Ресурсники могут по собственной инициативе разорвать договор с управляющей компанией.