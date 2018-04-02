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Тепло без посредников

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С 1 апреля в силу вступает новация в коммунальных платежах.  Суть в том, что жильцы могут платить за "коммуналку" не через свою управляющую компанию или ТСЖ, а напрямую. Заключив договор непосредственно с теми, кто поставляет им, например, воду или тепло. Без посредников. Сейчас по похожей схеме оплачивается электричество и стационарный телефон. Вариант первый - принять такое решение могут сами жильцы многоэтажки на общем собрании собственников. На основе этого решения перезаключаются договоры с поставщиками коммунальных благ. Сказать "а мы так не хотим" поставщики теперь не имеют права. Вариант второй - от обратного. Ресурсники могут по собственной инициативе разорвать договор с управляющей компанией. 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 02.04.2018 в 17:55 в рубрике - Вести Пермь

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