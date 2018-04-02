У православных началась Страстная седмица
У православных началась Страстная неделя или Страстная седмица - последние шесть дней Великого поста перед Пасхой, которые верующие проводят по-особенному, готовясь к главному христианскому празднику - Светлому воскресению Христову. Каждый день Страстной недели называется Великим. Так, в Великий понедельник, 2 апреля, вспоминают ветхозаветного патриарха Иосифа, из зависти проданного братьями в Египет, что стало прообразом страданий Иисуса Христа. Из еды в этот день разрешаются только сырые овощи и фрукты, а также хлеб с водой. В первый день Страстной недели верующие приводят в порядок себя и свое жилище к Пасхе. Принято проводить генеральную уборку дома и большую стирку.
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