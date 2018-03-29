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← В Прикамье привели в порядок 142 км дорог

Ждите новых снегопадов!

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снег

Судя по прогнозам синоптиков, резкие перепады температуры и периодические снегопады продлятся в Прикамье вплоть до выходных. Из-за этого вновь на дорогах гололед, а на крышах гигантские сосульки. Где и как чистят город?

Идти по тротуару после снегопада Наталье Полыгаловой помогает трость для ходьбы. Пенсионерка часто берет ее с собой, поскольку иначе по сугробам, до больницы или магазина, не добраться.

Наталья Полыгалова, житель г. Перми: "Основные улицы, конечно, убраны, а во дворах, подъезд к поликлинике – там безобразие полное. Там ничего не убирается".

Во дворах у управляющих компаний или ТСЖ, которые отвечают за уборку снега, добавились еще и другие заботы. Каждое утро они проверяют свои крыши на предмет образования сосулек. Из-за перепадов температуры они могут появляться каждые сутки.

На каждый дом уходит минимум час. Как правило, весной бригады работают практически в круглосуточном режиме.

Те, кто сбивает сосульки с пермских крыш, помимо допуска к высотным работам должны иметь неплохую физическую форму. Ведь до некоторых чердаков в городе Перми добраться не так просто.

сосулька

Но убирают не везде. Сосулька около метра длиной уже несколько дней висит над улице Горняков. Своим силами не справиться, поскольку находится ледяной нарост на высоте почти в пять метров.

Тяжелая техника из-за угрозы создания пробок на дороги днем практически не выходила. Снегоуборочные машины занимались обочинами и бордюрами, но даже здесь проблем хватало.

Сергей Красильников, заместитель начальника управления внешнего благоустройства администрации г. Перми: "Снега выпало порядка 6-8 миллиметров за прошедшие сутки, если перевести в сантиметры, то это порядка 10-15 сантиметров. Снег у нас вывозится порядка 10-15 тысяч ежесуточно. В основном вся вывозка снега происходит в ночное время".

По данным синоптиков, снегопады на территории города Перми и Пермского края могут повториться в самое ближайшее время. Оттепель обещают в выходные.

Артём Казин

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 29.03.2018 в 11:40 в рубрике - Вести Пермь

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