В Театре-Театре прошёл 200-й показ мюзикла «Алые паруса»
Накануне весь мир отмечал День театра. В честь этого праздника в Театре-Театре прошёл 200-й показ мюзикла «Алые паруса». На этот спектакль совершенно бесплатно смогли прийти те зрители, которые посещали 100-й показ популярного мюзикла несколько лет назад. Для Театра-Театра «Алые паруса» уже давно не просто спектакль: сегодня это его визитная карточка, зрительский хит, почти синоним театра, который не перестает мечтать.
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