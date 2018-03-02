Эксперты-криминалисты отметили профессиональный праздник
Свой профессиональный праздник отметили российские эксперты-криминалисты. 1 марта 99 лет назад был открыт первый в РСФСР кабинет судебной экспертизы при центр-розыске. В канун профессионального праздника пермских журналистов пригласили в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Пермскому краю. Штат этой службы сегодня составляет порядка 300 человек. Специалисты проводят 26 видов судебных экспертиз по 46 экспертным специальностям. Среди них – фоноскопические, почерковедческие, дактилоскопические, биологические и медико-криминалистические, которые позволяют раскрывать особо тяжкие преступления. Только за прошедший год эксперты-криминалисты Прикамья участвовали в проведении около 26 тысяч осмотров мест происшествия.
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